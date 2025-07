Napoli Basket | arriva Gugliemo Caruso!

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con il centro napoletano Guglielmo Caruso. Nato il 3 Luglio 1999 “Willy” Caruso (209 cm) ha iniziato a giocare a Cercola, prima di trasferirsi a 14 anni alla PMS Moncalieri, a Torino dove è rimasto fino al 2017. Durante questa esperienza ha giocato in tutte le Nazionali giovanili, partecipando a cinque campionati europei di ogni categoria ed ai Mondiali Under 19 del 2017 dove ha vinto la medaglia d’argento. Nella stagione 201718 ha giocato a Napoli in Serie A2 e l’estate seguente si è trasferito negli USA per giocare all’UniversitĂ di Santa Clara in California con i Broncos per tre stagioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

