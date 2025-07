Flotta di navi russe passa al largo della Sicilia e la Nato invia un aereo antisommergibile da Sigonella

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio, un piccolo convoglio navale russo ha attraversato il Canale di Sicilia in direzione est, attirando l’attenzione degli osservatori militari. Il gruppo era composto dalla nave cargo Sparta, dalla petroliera General Skobelev e dalla corvetta missilistica Boiky, appartenente alla classe Steregushchiy — unitĂ progettate dall'Almaz Central Marine Design Bureau e costruite a partire dai primi anni 2000 nei cantieri di San Pietroburgo e Komsomolsk sull'Amur. Secondo quanto documentato da Itamilradar, la flottiglia è entrata nel Mediterraneo alle 22:27 di lunedì, effettuando una successiva sosta per rifornimenti tra le 5:00 e le 11:45 al largo delle coste marocchine, con tutta probabilitĂ con l’assistenza della nave cisterna russa Vyazma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotta di navi russe passa al largo della Sicilia e la Nato invia un aereo antisommergibile da Sigonella

