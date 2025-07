Ribelli sante e patriote | le donne che fecero Brescia

Un itinerario coinvolgente tra le strade di Brescia, dedicato alle donne che hanno lasciato un segno profondo nella storia della città . Dalle eroine del Risorgimento alle rivoluzionarie coraggiose, dalle artiste raffinate alle benefattrici illuminate, ripercorreremo le loro vite nei luoghi dove. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

