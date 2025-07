Meloni attacchi russi brutali bene cambio postura di Trump

"Continuiamo a non vedere passi avanti sul lato russo: la Russia continua a colpire civili con attacchi sempre pi√Ļ brutali, che dimostrano quanto poco Mosca sia impegnata a costruire la pace che tutti perseguiamo, nonostante la volont√† di dialogo dell'amministrazione Trump, che Putin ha deciso di non accogliere. Vediamo un cambio di postura da parte degli Stati Uniti e lo salutiamo positivamente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Christian Stocker, a Palazzo Chigi.

Meloni: ¬ęUso strumentale dell'antifascismo. Io vittima di attacchi sessisti nel silenzio dei paladini dei diritti. Trump? Mai subalterni¬Ľ - In un'intervista all'AdnKronos la premier annuncia di fatto la volont√† di un bis nel 2027 e tocca molti nodi chiave.

Meloni: ‚ÄúContro di me attacchi sessisti, nel silenzio dei paladini dei diritti. Leali con Trump, ma non subalterni‚ÄĚ - Roma, 2 maggio 2025 ‚ÄstDalla sicurezza sul lavoro al premierato ("la madre di tutte le riforme"). Dai rapporti con Donald Trump, che ringrazia per "voler ripristinare il Columbus Day", a quelli con Ursula von der Leyen e Keir Starmer ("premier pragmatico").

Meloni: ¬ęIo troppe volte vittima di attacchi sessisti nel silenzio dei paladini dei diritti. Utilizzo strumentale dell'antifascismo¬Ľ - Il bilancio sulle ¬ętantissime cose fatte¬Ľ e quelle ancora da realizzare. Il ponte sullo Stretto e le riforme, in testa il premierato che resta la?madre? di tutte le.

"La cosa pi√Ļ spaventosa che abbia mai visto √® una madre che dice addio al figlio al telefono." In memoria dei quattro bambini uccisi dalla Russia Secondo i dati ufficiali, si sa attualmente che 625 bambini sono morti a causa degli attacchi russi in Ucraina il 24 f Vai su Facebook

(askanews) ‚Äď ‚ÄúLa Russia continua a colpire civili con attacchi sempre più brutali e intensi, che dimostrano quanto poco Mosca sia impegnata a costruire la pace che tutti perseguiamo.