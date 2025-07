Revenge porn la vittima chiede 50mila euro a La Russa Jr e a Gilardoni

Un risarcimento di 50 mila euro a titolo di provvisionale, ovvero come acconto. È quanto ha chiesto la ragazza che ha denunciato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa la notte tra il 18 e 19 maggio 2023 a casa del presidente del Senato Ignazio La Russa.La richiesta è stata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Revenge porn, la vittima chiede 50mila euro a La Russa Jr e a Gilardoni; La Russa jr, la ragazza chiede 50mila euro per revenge porn: "E' stata ferita, ora vive all'estero"; Revenge porn, per La Russa jr l'udienza prosegue a novembre. Ammessa la costituzione di parte civile della 22enne.

Caso La Russa Jr, ragazza parte civile chiede 50mila euro - Si è aperta con la costituzione di parte civile della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni l'udienza preliminare nei confronti dei due ragazzi accusati di rev ... Si legge su msn.com