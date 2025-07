Imprese ricettive aperto il bando della Regione Siciliana per ristrutturazioni e nuovi progetti

Si è aperta oggi alle ore 12 la piattaforma telematica dell'Irfis per la presentazione delle domande relative al bando promosso dalla Regione Siciliana per il potenziamento dell’offerta ricettiva. L’iniziativa, finanziata per complessivi 135 milioni di euro con risorse del Fondo sviluppo e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: bando - regione - siciliana - imprese

Formazione, la Regione ritira il bando da 60 milioni per disoccupati: proteste dalle associazioni datoriali - L’assessorato regionale alla Formazione ha ritirato l’avviso pubblico 7/2023 che stanzia oltre 60 milioni di euro per percorsi formativi destinati ad adulti disoccupati con la finalità di riqualificarli per il mercato del lavoro.

Tokyo Game Show 2025, un bando della Regione per le imprese locali - Le imprese emiliano-romagnole del settore dei videogiochi che vorranno partecipare al Tokyo Game Show 2025, nello spazio riservato alle aziende italiane, saranno supportate dalla Regione di provenienza.

L'Umbria punta forte sugli agriturismi, nuovo bando della Regione da 3,5 milioni di euro - Nuovo bando della Regione Umbria per il sostegno agli investimenti nel settore agrituristico con una prima dotazione di 3,5 milioni di euro.

Sicilia: dalla Regione 9,5 milioni per le imprese innovative con “Open Innovation Sicilia”. La Regione Siciliana lancia il bando “Open Innovation Sicilia” con oltre 9,5 milioni di euro per incubatori e startup. Obiettivo: sostenere innovazione, imprenditoria giova Vai su Facebook

Innovazione per le imprese, la Regione annuncia sei bandi e stanzia 283 milioni di euro https://ift.tt/XDr1qvc https://ift.tt/EOBw3tK Vai su X

Bando Open Innovation Sicilia 2025: Contributi fino a 220.000 Euro e Come Fare Domanda; Imprese ricettive, aperto il bando della Regione Siciliana per ristrutturazioni e nuovi progetti; Turismo, 135 milioni alle imprese. Schifani: «Puntiamo sulla qualità dell’accoglienza».

Dalla Regione contributi a fondo perduto a chi investe nel turismo: come presentare la domanda - Al via il bando di Irfis, forte di un finanziamento di oltre 135 milioni di euro. Come scrive palermotoday.it

Open Innovation Sicilia, pubblicato il Bando: Come ottenere fino a 220.000€ per imprese e startup – Requisiti e Bando - Dal 2 settembre 2025 via alle domande per il Bando Open Innovation Sicilia: contributi fino a 220. Si legge su younipa.it