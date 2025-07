Acli Terra e il Comune di Monte Urano uniti per lavoro e sviluppo del territorio

Una delegazione nazionale di Acli Terra, guidata dal presidente nazionale Nicola Tavoletta e dal direttore del CAA Acli Paolo Bartoli, ha incontrato nella giornata di lunedì 14 luglio l’amministrazione comunale di Monte Urano per avviare una programmazione congiunta su temi cruciali per il territorio. All’incontro, che ha visto la partecipazione anche di Venanzio Pennesi, Presidente di Acli Terra Macerata e Stefano Del Sordo, Presidente di Acli Terra Teramo, erano presenti *il sindaco di Monte Urano Andrea Leoni e il vice sindaco Marco Marziali. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di definire strategie e azioni concrete in materia di ambiente, sviluppo rurale e lavoro, con un focus specifico sul contesto locale e sulle prospettive legate all’evoluzione dei rapporti internazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Acli Terra e il Comune di Monte Urano uniti per lavoro e sviluppo del territorio

In questa notizia si parla di: acli - terra - monte - urano

Acli Terra a Orbetello per un incontro sulle Lagune del Mediterraneo e cambiamento climatico - Tavoletta (Acli Terra): granchio blu e lion fish, questioni ancora irrisolte. Venerdi 2 maggio ad Orbetello, in provincia di Grosseto, Acli Terra svolgerà un incontro pubblico nazionale sullo sviluppo delle Lagune del Mediterraneo in vista della III° Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, che si svolgerà a Nizza dal 9 al 13 giugno.

Acli Terra e il Comune di Monte Urano uniti per lavoro e sviluppo del territorio.

I vertici di Acli Terra incontrano le imprese agricole - Il Mattino - È il tema del convegno organizzato da Acli Terra, in programma domani alle 18 nella suggestiva cornice ... Si legge su ilmattino.it

Accordo Acli Terra Coldiretti - Vita.it - L’annuncio arriva ufficialmente oggi, da Agrigento, dove è in corso il IV Congresso nazionale l ... Secondo vita.it