Tabellone Mondiali pallanuoto femminile 2025 | gli accoppiamenti dai playoff alla finale

Dopo la conclusione della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile si compone il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta: le quattro vincitrici dei gironi vengono promosse direttamente ai quarti, mentre le seconde e le terze classificate disputeranno gli ottavi. Nella parte alta del tabellone l' Australia, vincitrice del Girone A, è già ai quarti, dove attende la vincente della sfida tra Grecia (seconda nel Girone C) e Francia (terza nel Girone D), mentre dallo stesso lato ci sono gli Stati Uniti, primi nel Girone B, che sfideranno ai quarti la vincente dell'incontro tra Giappone (terza nel Girone C) e Gran Bretagna (seconda nel Gruppo D).

