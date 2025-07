Rende Unical Gianluigi Greco in pole per il dopo-Leone | al via la corsa per il Rettorato 2025-2031

È partita la corsa alla successione di Nicola Leone alla guida dell’Università della Calabria. A firmare il decreto che indice le elezioni per il rettore del sessennio 2025-2031 è stato il decano dei professori Francesco Altimari, ordinario di Lingua e letteratura albanese, dando così il via a un passaggio di testimone che si preannuncia cruciale per il futuro dell’ateneo di Arcavacata. Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 luglio e, come da statuto, sono riservate ai professori ordinari di qualsiasi università italiana, non solo dell’Unical. Il mandato di Leone, iniziato nel 2019, si concluderà il prossimo 31 ottobre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

