Scontro tra camion e auto in galleria sull' A1 a Barberino | 3 morti ferite una donna e una bambina Sette chilometri di coda

Circolazione completamente bloccata. Chi è diretto verso Bologna deve uscire a Firenzuola, percorrere la Ss 65, e rientrare in autostrada a Sasso Marconi.

Roma, scontro tra scooter e camion sulla tangenziale est: morto un 62enne - (Adnkronos) – Un italiano di 62 anni è morto oggi, martedì 6 maggio, a Roma in seguito a un grave incidente avvenuto sulla Tangenziale Est.

Scontro tra camion e auto sulla statale ‘Dei Due Mari’, due morti nel Catanzarese - (Adnkronos) – Grave incidente stradale sulla statale 280 'Dei Due Mari'. Due persone sono morte nelle scontro in galleria fra un camion e un’auto all'altezza di Marcellinara, in provincia di Catanzaro.

Saranno celebrati lunedì 15 luglio alle 16 nella Parrocchiale di Sorisole, i funerali di Lucas Rojas Vacas, il 17enne morto nello scontro con un camion, in galleria a Ponte San Pietro. Vai su Facebook

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Lo riporta lanazione.it

