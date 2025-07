Guerra europea se ne occupi l’Europa Quelle parole che fanno esplodere la polemica

Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca e figura centrale del movimento MAGA, rompe il silenzio e attacca apertamente la linea di Donald Trump sull’ Ucraina. Nel suo podcast War Room, Bannon ha criticato con toni duri la decisione del tycoon di vendere armi alla NATO da destinare a Kiev. “ L’Ucraina sta diventando davvero pericolosa “, ha dichiarato Bannon, come riportato dalla BBC. L’ex consigliere dell’ex presidente americano ha accusato l’amministrazione Trump di voler coinvolgere troppo direttamente gli Stati Uniti in un conflitto che definisce “non nostro”. “È una guerra europea “, ha affermato Bannon. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Guerra europea, se ne occupi l’Europa”. Quelle parole che fanno esplodere la polemica

