In un intervista rilasciata a Sportske Novosti, l'ex Inter Mateo Kovacic ha parlato del nuovo acquisto nerazzurro Petar Sucic. Mateo Kovacic, ex centrocampista dell' Inter e attualmente in forza al Manchester City, ha parlato con grande apprezzamento del nuovo rinforzo nerazzurro, Petar Sucic, arrivato dalla Dinamo Zagabria. L'ex giocatore dell'Inter, in un'intervista rilasciata a Sportske Novosti, ha rivelato di aver discusso del giovane centrocampista con il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, sottolineando le qualità del ragazzo fuori dal campo. Kovacic ha spiegato che, durante il colloquio con Ausilio, non c'erano dubbi sulle qualità tecniche di Sucic, ma si è concentrato soprattutto sul suo carattere.

© Internews24.com - Kovacic garantisce per Sucic: «Un grande talento, ma anche un grande lavoratore. Ecco cosa ho detto ad Ausilio»