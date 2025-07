Caldo a Firenze | codice arancione mercoledì 16 luglio

Nuova allerta caldo a Firenze. Per oggi è stato diramato il codice giallo e per domani, mercoledì 16 luglio 2025, quello arancione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Caldo a Firenze: codice arancione mercoledì 16 luglio

In questa notizia si parla di: caldo - firenze - codice - arancione

Meteo in Toscana, ponte 2 giugno: caldo e afa con l’anticiclone africano. 32 gradi a Firenze - Il caldo e l'afa la faranno da padroni anche in Toscana nei prossimi giorni con un sensibile aumento delle temperature previsto fra il 5 e il 6 giugno 2025.

Meteo in Toscana: arriva il caldo africano, mercoledì 11 previsti 35 gradi a Firenze - Il caldo africano sta per fare capolino su tutta l'Italia a partire da domani, 9 giugno 2025. La prima ondata di afa e temperature bollenti del 2025, con la colonnina che si attesterà sui 37 gradi e oltre, colpirà infatti il nostro Paese, dal nord al sud, L'articolo Meteo in Toscana: arriva il caldo africano, mercoledì 11 previsti 35 gradi a Firenze proviene da Firenze Post.

Settimana di caldo estremo in Italia: temperature record a Milano, Roma e Firenze - Si apre una settimana di gran caldo, con temperature di 8-10 gradi in più della media anche al centronord.

Caldo ancora in aumento, venerdì 20 bollini rossi (Messina “bollino giallo” e pre- allerta) Temperature ancora in aumento nei prossimi giorni, con i bollini rossi che venerdì riguarderanno 20 città italiane. Oggi e domani restano 18, lo stesso numero di ieri. Dell Vai su Facebook

Le temperature risalgono, torna l'allerta caldo: codice arancione a Firenze; Caldo a Firenze: codice arancione mercoledì 16 luglio; Firenze, l'allerta caldo diventa rossa: giovedì temperature di fuoco.

Le temperature risalgono, torna l'allerta caldo: codice arancione a Firenze - Dopo la tregua dal caldo della scorsa settimana, le temperature tornano ad aumentare, ed è di nuovo allerta caldo a Firenze. Lo riporta 055firenze.it

Caldo a Firenze, torna l'allerta arancione per mercoledì 16 luglio - Tornano a salire le temperature e scatta il bollino arancione in città. Da corrierefiorentino.corriere.it