Wendy' s entra nel mercato italiano accordo con Your Food

Your Food ha firmato un accordo di franchising esclusivo con The Wendy's Company, uno dei principali marchi quick service restaurant a livello globale e terzo marchio di hamburger nel mondo, per lo sviluppo di 170 nuovi ristoranti Wendy's in Italia entro il 2035, segnando un'importante accelerazione dell'espansione europea del brand. Fondata nel 1969, Wendy's da sempre nutre un impegno costante per la "qualitĂ , con prodotti freschi, preparati al momento, serviti in ambienti moderni", spiega una nota. Your Food entra nel mercato con l'obiettivo di far diventare Wendy's leader di mercato in Italia: una nuova societĂ formata da partner provenienti da vari settori, con una solida esperienza nella ristorazione, hospitality, real estate e servizi finanziari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wendy's entra nel mercato italiano, accordo con Your Food

