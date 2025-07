Corte Ue tribunale decida di nuovo su commissariamento Carige

Nuovo colpo di scena nella vicenda del commissariamento di Banca Carige. La grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la sentenza con cui era stata a sua volta annullata la decisione della Banca centrale europea di porre la banca ligure, a inizio 2019, in amministrazione straordinaria, rinviando a una nuova decisione del Tribunale. E però ha stabilito che tutti gli azionisti, sia piccoli che grandi, hanno tutto il diritto e la legittimazione a impugnare la decisione. Il Tribunale Ue del Lussemburgo, nel 2022, aveva annullato la decisione della Bce che aveva posto Banca Carige in amministrazione straordinaria, ritenendo che la Banca centrale europea fosse incorsa in un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni impugnate.

