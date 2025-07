Spagna 25% della crescita del Pil pro-capite si deve ai lavoratori stranieri La risposta del governo all’estrema destra

Il “ 25% della crescita del Pil pro-capite” in Spagna è “da attribuire al contributo dei lavoratori stranieri “. A dirlo è la portavoce del governo spagnolo e ministra dell’Istruzione Pilar Alegría. Le sue dichiarazioni arrivano dopo un fine settimana di violenze a sfondo xenofobo a Torre Pacheco, nel sud del Paese, alimentate dai discorsi anti-migranti portati avanti dal partito di estrema destra Vox. Il governo iberico ha deciso di rispondere con dati che evidenziano “la realtà”: “Gli stranieri garantiscono il 10% delle entrate per la nostra Previdenza Sociale, comportando solo l’ 1% delle spese “, ha detto Alegría. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spagna, “25% della crescita del Pil pro-capite si deve ai lavoratori stranieri”. La risposta del governo all’estrema destra

