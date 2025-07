Renato Veiga | il Bayern Monaco apre i contatti con il Chelsea per il difensore portoghese! La posizione dell’ex Juve in merito a questa eventualità

Renato Veiga, ex difensore della Juve, è entrato nel mirino del Bayern Monaco: il portoghese ha giĂ espresso questo parere. Renato Veiga, difensore portoghese che milita nel Chelsea, sta attirando l’attenzione dei principali club europei. Secondo quanto riportato su X, il Bayern Monaco ha avviato ufficialmente i contatti con i Blues per cercare di acquisire il giovane talento portoghese. Veiga, che ha giĂ dato la sua disponibilitĂ ad unirsi al club tedesco, potrebbe essere il prossimo rinforzo importante per la squadra allenata da Vincent Kompany. La trattativa tra Bayern Monaco e Chelsea per Renato Veiga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

