Reggio Emilia rischia la vista per aiutare un airone

Reggio Emilia, 15 luglio 2025 – Occorre fare molta attenzione quando ci si avvicina a un animale, soprattutto se selvatico e dotato di un lungo becco appuntito. Un consiglio che arriva da Ivano Chiapponi, storico operatore del Rifugio Matildico, sempre a disposizione per il recupero di fauna selvatica in difficoltĂ . Una donna, per cercare di soccorrere un airone cenerino in apparente stato di difficoltĂ , si è avvicinata molto all’animale, venendo beccata al volto. “E’ andata bene a questa signora – dicono dal Rifugio Matildico – in quanto l’airone cenerino, con il suo becco, può davvero provocare delle conseguenze molto gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, rischia la vista per aiutare un airone

