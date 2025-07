Sky si assicura i diritti della Serie A di basket fino al 2028

L’offerta proposta da Sky per l’acquisizione dei diritti pay per le stagioni 20252026, 20262027 e 20272028 del campionato italiano di Serie A di basket è stata accettata. Per il nuovo canale SkySport Basket, dunque, ancora più pallacanestro tra match italiani, europei e statunitensi. La LBA, con l’attesa rivalità tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, va infatti ad aggiungersi ai campionati FIBA Eurobasket 2025, in programma dal 27 agosto, l’ EuroLeague e l’ EuroCup, in esclusiva per le prossime tre stagioni, e da ottobre le nuove sfide della NBA. Su Sky anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Per le prossime annate sarà quindi possibile seguire in diretta su Sky (e in streaming su Now) 60 partite della stagione regolare, 2 per turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sky si assicura i diritti della Serie A di basket fino al 2028

