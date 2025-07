Palermo Augello si presenta | Ho fatto la scelta giusta possiamo fare grandi cose in questa piazza

Tommaso Augello è stato il primo acquisto della campagna estiva di calciomercato del Palermo: il terzino è stato presentato oggi in conferenza stampa, dal ritiro di Chatillon. L’ex Cagliari ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a scegliere la piazza palermitana, nonostante le chiamate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Calciomercato Palermo, rosanero vicinissimi a Tommaso Augello: il difensore si svincola dal Cagliari - Il Palermo è vicinissimo ad avere il sì di Tommaso Augello. Il ds Carlo Osti avrebbe convinto, con una proposta allettante, l'esperto calciatore a vestire la maglia rosanero e a giocare in serie B.

Cagliari: fissati i prezzi di Piccoli, Caprile e Adopo nonostante i riscatti. Barak può essere il primo acquisto dell’era Angelozzi. Augello in direzione Palermo. - Ventiquattro milioni di euro. Questa la cifra spesa dal presidente Tommaso Giulini per acquistare definitivamente i cartellini di Roberto Piccoli,.

Inzaghi ribalta il Palermo: Augello e Palumbo per ricominciare - Il tecnico pronto alla rivoluzione: sprint per Elia, in porta piace Klinsmann, per la difesa Goldaniga

Palermo, Augello si presenta: dalla trattativa all’amicizia con Ceccaroni; Repubblica - Palermo, c'è Augello. Esperienza e cuore per la corsia mancina; Calciomercato Palermo, primo acquisto ufficiale: Tommaso Augello è rosanero.

Palermo, Augello: “Avevo offerte dalla Serie A ma ho scelto i rosanero” - Giornata di presentazione a Châtillon, in Valle D’Aosta, sede della preparazione pre campionato del Palermo. Segnala livesicilia.it

Palermo, Augello si presenta: dalla trattativa all’amicizia con Ceccaroni - Augello si è subito aggregato al gruppo rosanero in ritiro a Châtillon. ilsicilia.it scrive