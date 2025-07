Mega raduno a Tor Vergata Ultimo | 200mila biglietti venduti in meno di un’ora

Sarà l'unica data del cantante nel 2026. Un concerto per ringraziare i suoi fans nella data che celebra il suo primo concerto a Roma. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Mega raduno a Tor Vergata. Ultimo: “200mila biglietti venduti in meno di un’ora”

Ultimo, il mega raduno a Tor Vergata: biglietti alle 14 - (Adnkronos) – 4 luglio 2026. È questo il giorno scelto da Ultimo, il cantautore romano dei record, per il suo attesissimo mega raduno a Tor Vergata.

