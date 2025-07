Promozione di Dop e Igp in eventi dei Comuni dell’Emilia-Romagna 100mila euro di contributi | il bando

«Salumi, formaggi, prodotti della terra. Il ricco paniere della tradizione emiliano-romagnola, protetto dai marchi Dop e Igp, merita di essere valorizzato sempre piĂą, a tutti i livelli». Con questo incipit la Regione mette a bando, per la prima volta, 100mila euro di contributi per attivitĂ . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

