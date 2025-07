Gergiev a Caserta De Luca | Logiche interruzione dialogo non aiutano la pace

“ Non intendiamo accettare logiche di preclusione o di interruzione del dialogo, perché questo non aiuta la pace. Serve soltanto ad alimentare i fiumi dell’odio e allontana dalla pace”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Napoli, risponde a chi gli chiede un commento alla lettera di Julija Navalnaja vedova del dissidente russo Aleksej Navalny, sulla partecipazione del direttore d’orchestra russo Valerij Gergiev, ritenuto vicino a Putin, alla rassegna musicale ‘Un’estate da Re’ alla Reggia di Caserta. “La mia risposta l’ho già data qualche giorno fa e non ho altro da aggiungere”, ha ricordato De Luca, sottolineando che “ in questo momento stanno parlando con quello che decide, che non è un direttore d’orchestra ma si chiama Putin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gergiev a Caserta, De Luca: "Logiche interruzione dialogo non aiutano la pace"

In questa notizia si parla di: pace - luca - logiche - interruzione

La lettera di Bergoglio ai genitori di Attanasio: “Luca un esempio per chi sogna un mondo di pace” – ESCLUSIVA - Erano passati due anni dall’agguato nel quale vennero uccisi, nella Repubblica Democratica del Congo, l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo.

ESCLUSIVA – La lettera di Bergoglio ai genitori di Attanasio: “Luca un esempio per chi sogna un mondo di pace” - Erano passati due anni dall’agguato nel quale vennero uccisi, nella Repubblica Democratica del Congo, l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo.

Bologna si stringe attorno alla Madonna di San Luca: l’appello di Zuppi per la pace - Un momento di preghiera per i bambini che vivono nella violenza e nella guerra e un forte appello alla pace, in particolare per Gaza.

De Luca su Gergiev, 'non accettiamo logiche di preclusione'. "L'interruzione del dialogo non aiuta la pace" #ANSA Vai su X

Donald Trump fa retromarcia sullo stop alle armi a Kiev. Il presidente Usa ha annullato ufficialmente l’interruzione delle forniture militari all’Ucraina annunciata nei giorni scorsi dalla Casa Bianca: “Invieremo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado Vai su Facebook

Gergiev a Caserta, De Luca: Logiche interruzione dialogo non aiutano la pace; De Luca su Gergiev, 'non accettiamo logiche di preclusione'; Gergiev a Caserta, Vincenzo De Luca: «Non accettiamo logiche di preclusione».

De Luca su Gergiev, 'non accettiamo logiche di preclusione' - "Abbiamo accolto migliaia di cittadini dell'Ucraina nel nostro territorio, abbiamo dato prove di solidarietà. Si legge su msn.com

Gergiev a Caserta, Vincenzo De Luca: «Non accettiamo logiche di preclusione» - «Abbiamo accolto migliaia di cittadini dell'Ucraina nel nostro territorio, abbiamo dato prove di solidarietà. Lo riporta msn.com