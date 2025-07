Kaiserslautern-Roma prima amichevole estiva | diretta su DAZN il 26 luglio alle 18

È tempo di prima uscita stagionale per la Roma di Gian Piero Gasperini. Il debutto del tecnico sulla panchina giallorossa avverrà venerdì 26 luglio alle ore 18 contro il Kaiserslautern, allo stadio Fritz-Walter in Germania. Un test importante per iniziare a rodare i meccanismi in vista della nuova stagione di Serie A Enilive. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che ha annunciato ufficialmente l’inserimento del match nella programmazione. Il match in streaming su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire Kaiserslautern-Roma in streaming live e on demand, collegandosi dalla sezione Calcio o cercando direttamente “ Amichevoli ” tramite la barra di ricerca dell’app. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Kaiserslautern-Roma, prima amichevole estiva: diretta su DAZN il 26 luglio alle 18

In questa notizia si parla di: kaiserslautern - roma - prima - luglio

Roma, prende forma il calendario estivo: in programma due amichevoli con Lens e Kaiserslautern - Nonostante la stagione sia da poco terminata, continua ad esserci fermento in casa Roma, con questi primi giorni di giugno che sono stati molto importanti per il futuro.

Roma, primo test estivo contro il Kaiserslautern: biglietti in vendita dal 16 luglio - La stagione della nuova Roma di Gasperini inizierà ufficialmente il 26 luglio. Il primo test amichevole vedrà i giallorossi impegnati in Germania contro il Kaiserslautern, formazione di 2.

Roma, primo test estivo contro il Kaiserslautern: biglietti in vendita dal 16 luglio #ASRoma Vai su X

A lezione da Gasp IL MESSAGGERO Oggi prende il via il nuovo corso. La Roma torna ad allenarsi, con appuntamento a Trigoria in mattinata per tutti i convocati da Gian Piero Gasperini. Molti lo incontreranno per la prima volta, ma l'attesa per i suoi metodi di l Vai su Facebook

Le amichevoli si avvicinano: i test col Kaiserslautern e col Lens saranno visibili su Dazn; Kaiserslautern-Roma:le informazioni per acquistare i biglietti; Ritiro estivo As Roma 20225: date e amichevoli.

Verso Kaiserslautern-Roma: ecco dove vedere la prima di Gasperini - Roma: ecco dove vedere la prima di Gasperini proviene da Roma news. Scrive msn.com

Verso Kaiserslautern-Roma: il ritorno in campo sarà visibile su Dazn - L'amichevole del 26 luglio, la prima in programma per i giallorossi allenati da Gasperini, sarà visibile sulla piattaforma di streaming ... Come scrive ilromanista.eu