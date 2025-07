Due nidi di tartaruga marina e 155 uova deposte sul litorale pontino Attesa per la schiusa

Continuano le belle sorprese sul litorale pontino - a Fondi e Terracina - dove nelle ultime ore sono stati scoperti altri due nidi di tartaruga marina. Nido individuato all’alba a Fondi All'alba di oggi, martedì 15 luglio, è stata la volontaria di Tartalazio Giorgia, che stava. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Record di nidi di tartaruga marina: tre in 48 ore nel Lazio, due sono sul litorale pontino - Tre nidi di tartaruga marina in 48 ore nel Lazio, due dei quali sono sul litorale pontino. Questa la bella notizia resa nota dalla pagina Facebook ParchiLazio, il portale delle aree protette della regione.

