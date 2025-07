Barberino del Mugello tragedia nella galleria A1 Direttissima | tre vittime e due feriti gravi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra un camion e un’auto con cinque persone a bordo. Un grave incidente si è verificato oggi, 15 luglio, all’interno della galleria di base dell’autostrada A1 Direttissima, in direzione nord, nel tratto compreso nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Il bilancio è drammatico: tre morti e due feriti gravi. Nell’impatto sono stati coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura con a bordo cinque persone. Il bilancio dell’incidente è pesantissimo: tre uomini hanno perso la vita, mentre una donna di 35 anni e una bambina hanno riportato ferite gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Barberino del Mugello, tragedia nella galleria A1 Direttissima: tre vittime e due feriti gravi

