Il Pecorino Romano DOP, prodotto per il 95% in Sardegna, è il secondo formaggio italiano più esportato negli USA. Il presidente del Consorzio Gianni Maoddi fa il punto della situazione e ragiona sulle possibili contromisure dopo l’ultimo annuncio del presidente Trump di voler imporre dazi al 30% sui prodotti Ue a partire da agosto. “I dazi del 30% hanno un impatto pesante sul nostro settore ma stiamo lavorando a contromisure e nuove strategie per attutire le conseguenze”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi, il Consorzio Pecorino Romano Dop: "Impatto pesante ma studiamo contromisure"