La nuova foto della Regina Camilla con il suo amato Moley adottato al rifugio Battersea

Dopo una visita al rifugio per cani e gatti Battesea di cui è madrina reale, la regina Camilla ha postato una foto con l'ultimo arrivato delle sue adozioni, Moley (così chiamato, scrive lei, perché assomiglia a una «mole», una «talpa»). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La nuova foto della Regina Camilla con il suo amato Moley, adottato al rifugio Battersea

In questa notizia si parla di: regina - camilla - moley - rifugio

Kate Middleton, i figli usano un soprannome insolito per la Regina Camilla - Kate Middleton e William d’Inghilterra sono a tutti gli effetti il presente e il futuro della Monarchia Inglese, ma non solo perché alla morte di Re Carlo III diventeranno a tutti gli effetti i sovrani del Regno Unito, ma anche perché, già da adesso, impersonano la corona britannica e spesso sostituiscono il Re negli impegni ufficiali.

Le stanze super blindate, presenti in ogni dimora Royal, offrono a re Carlo III e alla regina Camilla una via di fuga in situazioni di emergenza - C ome proteggere re Carlo III e la moglie Camilla in caso di guerra o attacco terroristico? Negli anni, la minaccia costante contro il sovrano d’Inghilterra ha portato i suoi assistenti a preparare piani di fuga specifici, ultra sofisticati ma all’occorrenza di facile attuazione.

Re Carlo III e la regina Camilla visitano la London flower show - https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/05/Re-Carlo-III-e-la-regina-Camilla-visitano-la-London-flower-show_20250520_video_10331328-1.

Camilla e Moley: quando un cucciolo racconta più di un comunicato ufficiale; La nuova foto della Regina Camilla con il suo amato Moley, adottato al rifugio Battersea; La nuova cagnolina della regina Camilla: appena arrivata a corte, Moley è già un’influencer.

La nuova foto della Regina Camilla con il suo amato Moley, adottato al rifugio Battersea - Dopo una visita al rifugio per cani e gatti Battesea di cui è madrina reale, la regina Camilla ha postato una foto con l'ultimo arrivato delle sue adozioni, Moley (così chiamato, scrive lei, perché as ... Segnala vanityfair.it

Moley, il nuovo cane reale. La regina Camilla adotta un meticcio ... - E ora, con l'arrivo di Moley, la regina non ha solo accolto un nuovo cucciolo nella sua vita, ... Da laprovinciapavese.gelocal.it