Fire Country stasera su Rai 4 | trama e cast degli episodi del 15 luglio

La terza stagione dell'acclamata serie sui vigili del fuoco californiani debutta stasera su Rai 4 con le nuove sfide di Bode, i drammi familiari e l'impatto di un programma antincendio unico. Stasera, 15 luglio 2025, Rai 4 si accende con l'attesissima terza stagione di Fire Country, in prima serata a partire dalle 21:20. Preparatevi a un'immersione totale nel mondo dei vigili del fuoco californiani, perché verranno trasmessi ben tre episodi ricchi di azione e colpi di scena. La sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fire Country stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 15 luglio

