Festino di Santa Rosalia | Un grazie speciale a Lorefice monito civile per la tutela della dignità umana

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani desidera esprimere profonda riconoscenza per le parole coraggiose e illuminate pronunciate da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, durante il tradizionale Festino di Santa Rosalia, che quest’anno ha assunto una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: festino - santa - rosalia - lorefice

"Canto per Santa Rosalia": il Teatro Massimo celebra la Santuzza a 400 anni dal primo Festino - Con una nuova commissione musicale dedicata a Santa Rosalia, il Teatro Massimo di Palermo dà il via il 22 giugno al programma di concerti e spettacoli dell’estate 2025.

Amap, sospeso il razionamento idrico per il Festino di Santa Rosalia - L'Amap, la società partecipata del Comune che gestisce il servizio idrico in città , sospenderà il razionamento dell'acqua a Palermo nei giorni del 14 e 15 luglio, in occasione delle celebrazioni del Festino di Santa Rosalia.

Il Festino anima la Cattedrale: sul sagrato "U cuntu di Santa Rosalia" - Il sagrato della Cattedrale di Palermo farà da cornice, venerdì 11 luglio alle ore 21, allo spettacolo "U Cuntu di Santa Rosalia", un'opera teatrale intensa e innovativa che unisce la narrazione della santa patrona di Palermo ai valori fondamentali del volontariato.

Nel tg delle 14 Il giorno di Rosalia Palermo festeggia Santa Rosalia. Stamane in Cattedrale il pontificale dell'Arcivescovo Corrado Lorefice, ieri la lunga notte del #Festino. #IoSeguoTgr Vai su X

Basilica Cattedrale di Palermo, Appuntamenti di Venerdì 11 l Luglio per il 401° Festino di Santa Rosalia: Ore 7.30 S. Messa. Ore 11.00 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, per l’Amministrazione Comunale presso l’ex Vai su Facebook

Festa di Santa Rosalia, Lorefice: Basta belligeranza e razzismo; Mons. Corrado Lorefice al Festino di S. Rosalia 2025. Monito civile per la tutela della dignità umana; Il Festino di Santa Rosalia, Lorefice «Rosalia è la voce delle donne vittime di violenza».

Palermo in preghiera per Santa Rosalia, l'omelia di Lorefice: "Non pieghiamoci ai falsi idoli del nostro tempo" - In Cattedrale la città si raccoglie intorno all'arcivescovo in occasione della solenne celebrazione eucaristica pontificale all'indomani del Festino. Si legge su palermotoday.it

Il Festino di Santa Rosalia, Lorefice: dedica a Sara e alle «Rosalie violate» - la studentessa di Misilmeri assassinata a Messina lo scorso 31 marzo da un ragazzo respinto - Lo riporta msn.com