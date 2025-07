Incidente sulla A1 a Barberino del Mugello | 3 morti ferite gravemente una donna e una bambina

Sono 3 morti e 2 feriti, gravi, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel comune di Barberino del Mugello sul tratto autostradale A1, in direzione Nord all’interno della galleria. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, e anche una squadra e un’autogru, con unitĂ provenienti dal comando di Bologna. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno operato con divaricatori e cesoie per liberare ed estrarre le cinque persone che viaggiavano sulla vettura e affidate al personale sanitario. 🔗 Leggi su Open.online

