Tragedia in A1 tre morti nella galleria di Base | grave bimba deceduto cane e traffico paralizzato per ore

Tragico scontro in galleria tra una vettura e un autocarro. Tragedia nel primo pomeriggio del 15 luglio lungo l‚Äô autostrada A1 Direttissima. Un violento impatto tra un‚Äôautovettura e un mezzo pesante all‚Äôinterno della galleria di Base della Variante di Valico ha causato la morte di tre persone e il ferimento grave di una donna e una bambina. Il tratto interessato, tra Firenzuola e Badia, √® stato chiuso per ore in direzione Bologna, provocando sette chilometri di coda. La dinamica: impatto fatale nella galleria di Base. Secondo quanto comunicato dalla Polizia Stradale, l‚Äôincidente si √® verificato intorno alle 14:30 all‚Äôaltezza del chilometro 26,8 nel territorio di Barberino del Mugello. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it ¬© Notizieaudaci.it - Tragedia in A1, tre morti nella galleria di Base: grave bimba, deceduto cane e traffico paralizzato per ore

