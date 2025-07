Ricercato in Europa arrestato sul lungolago a Verbania

Era ricercato in tutta Europa l'uomo arrestato sabato 12 luglio a Verbania. Si tratta di un cittadino ungherese su cui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso a seguito della sentenza di del Tribunale di Beius, in Romania. L'uomo è stato fermato per un controllo nei pressi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

