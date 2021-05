Hakimi | “Adesso l’Inter può aprire un ciclo Conte? Grazie a lui sono più completo”

(Di venerdì 14 maggio 2021) In un’intervista a Sportweek che uscirà domani, Achrafha parlato del progetto Inter dopo la vittoria dello scudetto. Il terzino marocchino è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione interista, il suo primo anno in maglia nerazzurra è stata un crescendoal lavoro di Antonioe il suo staff. Ecco un estratto della sua intervista: “? Devo a lui se oggipiù. Ma lo scudetto ha reso tutti noi più forti di testa epuòun. Tanti di noi hanno trovato in lui un nuovo elemento di identificazione”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...di testa el'Inter può aprire un ciclo". Nell'intervista non parla solo di calcio, perché per la prima volta alza il velo sul suo mondo, dalla moglie attrice ai gusti musicali. Con...FASE DI STALLO - Marotta è sempre dell'idea di rinnovare l'accordo che, al terzo anno, ... Yaque e Zarate, per affidarsi a Camano, rappresentate anche dell'amico. Ora, come ha spiegato di ..."Un Conte da k.o.". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ...Il caso Lautaro agita l'Inter. L'argentino, entrato in campo a fine primo tempo nella sfida contro la Roma per l'infortunato Sanchez, non ha preso bene il cambi ...