Greta Mauro | è la moglie di Mario Tozzi?

Greta Mauro è una conduttrice molto brava e professionale che piace molto al pubblico. Lei ha condotto Matrix e poi ha condotto Atlantide – Il piace della Scoperta ed ha così conquistato il pubblico. Il suo nome è spesso accostato a quello di Mario Tozzi, geologo, conduttore, scrittore ed autore televisivo che questa sera, venerdì 14 maggio, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno a I Soliti Ignoti – Il Ritorno. il game show è condotto da Amadeus e l'eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Italiana per l'autismo. Grata Mauro è una conduttrice italiana di successo che piace molto al pubblico. Il suo nome è spesso accostato a quello di Mario Tozzi, con cui conduce i programmi su La7. In molti si chiedono se tra loro ci sia un legame ...

