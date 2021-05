Giustizia, il Cnf critica le riforme: «A rischio le garanzie difensive» (Di venerdì 14 maggio 2021) Maria Masi, presidente Cnf: «I tempi ragionevoli non sono perseguibili solo con l’ennesima riforma delle norme di rito, si rischia di sacrificare i diritti dei cittadini» Le riforme del processo penale e civile attualmente al vaglio del governo rischiano di mortificare le garanzie di difesa e l’accesso dei cittadini alla Giustizia. Il tutto senza raggiungere l’indispensabile obiettivo di ridurre i tempi del processo, così come richiesto dall’Europa, condizione indispensabile per l’erogazione dei fondi del Recovery Fund. È un giudizio netto quello espresso ieri dal Consiglio nazionale forense, che si è pronunciato negativamente sui progetti di riforma. Il tutto per un’impostazione che, puntando sulla modifica dei riti, dimenticherebbe il rafforzamento degli uffici, senza il quale, lamenta il massimo organo dell’avvocatura, il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Maria Masi, presidente Cnf: «I tempi ragionevoli non sono perseguibili solo con l’ennesima riforma delle norme di rito, si rischia di sacrificare i diritti dei cittadini» Ledel processo penale e civile attualmente al vaglio del governo rischiano di mortificare ledi difesa e l’accesso dei cittadini alla. Il tutto senza raggiungere l’indispensabile obiettivo di ridurre i tempi del processo, così come richiesto dall’Europa, condizione indispensabile per l’erogazione dei fondi del Recovery Fund. È un giudizio netto quello espresso ieri dal Consiglio nazionale forense, che si è pronunciato negativamente sui progetti di riforma. Il tutto per un’impostazione che, puntando sulla modifica dei riti, dimenticherebbe il rafforzamento degli uffici, senza il quale, lamenta il massimo organo dell’avvocatura, il ...

