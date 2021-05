Giro d’Italia | Caleb Ewan vince la settima tappa

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 14 maggio 2021)raddoppia eladel. Attila Valter conserva la Maglia Rosa. Evenepoel secondo in classifica generale. Seconda vittoria dialperche porta a casa lanumero sette che ha portato la corsa da Notaresco a Termoli. Secondo posto per Davide Cimolai e terzo posto per Tim Marier. Attila Valter conserva la Maglia Rosa. LadelDopo le emozioni della sestala corsa rosa si snoda da Notaresco a Termoli lungo 181 chilometri senza particolari emozioni dal punto di vista dei ...