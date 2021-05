"Faceva soldi sulle tragedie". E il magistrato va a processo. (Di venerdì 14 maggio 2021) A Brindisi chiuse le indagini su Galiano. Per i pm si Faceva pagare dai parenti delle vittime promettendo risarcimenti più alti e veloci. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) A Brindisi chiuse le indagini su Galiano. Per i pm sipagare dai parenti delle vittime promettendo risarcimenti più alti e veloci.

