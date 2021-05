(Di venerdì 14 maggio 2021) Ci saràil tagliando alle misure antiattualmente in vigore, disposte con illegge 52 del 22 aprile. Ladipolitica convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi dovrà decidere se, come e da quando modificare le restrizioni, a partire dal coprifuoco, e indicare leper quei quei settori la cui ripartenza non è prevista dal. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato approvato il decreto Covid: ok al Senato con 144 sì, il testo passa ora alla Camera. Tra le novità, il cos… - matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - MinLavoro : #COVID19 @AndreaOrlandosp firma decreto esonero contributivo #lavoratoriautonomi. Uffici del ministero al lavoro c… - orizzontescuola : Decreto Covid, il cronoprogramma delle riaperture: lunedì 17 maggio cabina di regia per definire tutte le date - GraalTruth : RT @ondavorace: L'Italia è l'unica nazione Europea che, con un decreto del 1 aprile, ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-1… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Scadenza acconto IMU 2021: nuovi soggetti esonerati Se la crisi da- 19 non modifica le ... Prima la Legge di Bilancio 2021 e poi la legge di conversione delSostegni, approvata in Senato, ...... dovrebbe prevedere la proroga al 30 settembre 2021 per lo smart working semplificato dovuto all'emergenza. Ad oggi la norma in vigore del DL 52 2021 (Riaperture) consente di utilizzare ...La Regione Liguria ha inviato 5.500 lettere raccomandate operatori sanitari per giustificare la mancata vaccinazione o per mettersi in regola ...Tre i punti proposti all’attenzione dei parlamentari abruzzesi, sotto forma di emendamenti al decreto legge 52 del 22 aprile scorso, dalla Cna Abruzzo, che in ...