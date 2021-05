De Luca: «Vaccini ai 40enni? I vaccini non ci sono» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il governo ha detto alle Regioni di procedere con le vaccinazioni ai 40enni, ma in Campania il governatore De Luca frena. «Sento che apriamo le vaccinazioni ai 40enni ma i vaccini non ci sono. Noi abbiamo fatto delle cose come la vaccinazione delle isole anche non rispettando alcuni criteri demenziali dati dal commissario nazionale. Ma ricordo che in Campania dobbiamo fare almeno 9 milioni di somministrazioni e ogni mattina sento sul notiziario che arrivano 3, 4, 10, 50 milioni di vaccini». Il governatore ha ricordato che la Campania aspetta ancora 200 mila dosi che le spettavano. «Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia, vi erano più 80enni e 70enni, quando arriviamo ai 40enni vuol dire che ce ne sono di più ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Il governo ha detto alle Regioni di procedere con le vaccinazioni ai, ma in Campania il governatore Defrena. «Sento che apriamo le vaccinazioni aima inon ci. Noi abbiamo fatto delle cose come la vaccinazione delle isole anche non rispettando alcuni criteri demenziali dati dal commissario nazionale. Ma ricordo che in Campania dobbiamo fare almeno 9 milioni di somministrazioni e ogni mattina sento sul notiziario che arrivano 3, 4, 10, 50 milioni di». Il governatore ha ricordato che la Campania aspetta ancora 200 mila dosi che le spettavano. «Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia, vi erano più 80enni e 70enni, quando arriviamo aivuol dire che ce nedi più ...

Advertising

fanpage : Situazione paradossale, visto che Vincenzo De Luca si lamenta da sempre della scarsità di dosi fornite alla nostra… - napolista : «Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia, vi erano più 80enni e 70enni, quando arriviamo ai 40enni vuol dir… - PoliticaNewsNow : Il Mattino - Vaccini, l'arretrato non arriva. De Luca: 'A rischio gli over 40' - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini ai 40enni, De Luca attacca: «Ci dicono di iniziare ma non abbiamo dosi» - peterkama : vaccini , l'arretrato non arriva. DE LUCA : a rischio gli over 40 #ilmattino -