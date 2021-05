Covid, oggi in Abruzzo 144 nuovi positivi e due decessi dovuti al virus (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73030* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 144 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 87 anni). *(il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 26, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2452 (si tratta di un 85enne della provincia di Teramo e di una 87enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63692 dimessi/guariti (+265 rispetto a ieri). Gli attualmente ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73030* i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 144casi (di età compresa tra 9 mesi e 87 anni). *(il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) Icon età inferiore ai 19 anni sono 26, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2casi e sale a 2452 (si tratta di un 85enne della provincia di Teramo e di una 87enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casisono compresi anche 63692 dimessi/guariti (+265 rispetto a ieri). Gli attualmente ...

