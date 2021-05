Call of Duty Warzone invaso prepotentemente dagli anni '80 con l'arrivo di Rambo e John McClane (Di venerdì 14 maggio 2021) Qualche giorno fa, un curioso tweet dall'account ufficiale di Call of Duty ci ha fatto pensare che un famoso eroe del film d'azione fosse in arrivo nel franchise. Ora ne abbiamo l'ufficialità. Rambo raggiungerà Call of Duty: Warzone, Mobile, Black Ops: Cold War insieme a John McClane, il personaggio interpretato da Bruce Willis in "Trappola di cristallo". Questo farà parte di un evento che raggiungerà tutti e tre i titoli Call of Duty e si chiamerà "80s Action Heroes". Un nuovo tweet dall'account ufficiale mostra un'immagine che include un Rambo che assomiglia vagamente a Sylvester Stallone. Vediamo anche l'edificio Nakatomi Plaza presente all'interno di Die Hard. L'evento 80s Action ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Qualche giorno fa, un curioso tweet dall'account ufficiale diofci ha fatto pensare che un famoso eroe del film d'azione fosse innel franchise. Ora ne abbiamo l'ufficialità.raggiungeràof, Mobile, Black Ops: Cold War insieme a, il personaggio interpretato da Bruce Willis in "Trappola di cristallo". Questo farà parte di un evento che raggiungerà tutti e tre i titoliofe si chiamerà "80s Action Heroes". Un nuovo tweet dall'account ufficiale mostra un'immagine che include unche assomiglia vagamente a Sylvester Stallone. Vediamo anche l'edificio Nakatomi Plaza presente all'interno di Die Hard. L'evento 80s Action ...

