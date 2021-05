Calciomercato Cagliari | la situazione di Sottil | le ultime sul riscatto

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 maggio 2021), ildisi complica: il presidente Giulini aspetterà il finale di stagione per trarre le conclusioni. LeDurante il match trae Fiorentina alla Sardegna Arena è andato in scena il primo incontro tra i club per decidere sul possibiledegli isolani di Riccardo. La società del Giulini – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – aspetterà il finale di stagione prima di prendere eventuali decisioni, anche se risulta difficile la fumata bianca per gli 11 milioni circa fissati per l’acquisto durante la scorsa sessione estiva di. L'articolo proviene da Calcio News 24.