British Airways, più voli da Napoli per Londra-Heatrow. Barbieri: Facilitati ora i collegamenti col resto del mondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Parte il 18 maggio il nuovo collegamento per Londra Heathrow con un numero di frequenze che aumenterà di settimana in settimana fino ad arrivare, a partire dal 21 giugno, ad un volo giornaliero con raddoppio il giovedì, venerdì e sabato. Il volo, operato con Airbus A320 da 180 posti, collega Napoli al principale e più interconnesso hub al mondo attraverso il quale è possibile raggiungere le principali destinazioni anche extra-europee: dal Nord America (New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago) all’Asia (Tokyo). Oltre ad essere un collegamento diretto con una grande capitale europea, “la rotta consente di ampliare in modo esponenziale il numero delle destinazioni raggiungibili da Napoli facendo un solo scalo nell’Hub di Heathrow”, secondo quanto riferito in una nota. “E’ una rotta particolarmente significativa – ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Parte il 18 maggio il nuovo collegamento perHeathrow con un numero di frequenze che aumenterà di settimana in settimana fino ad arrivare, a partire dal 21 giugno, ad un volo giornaliero con raddoppio il giovedì, venerdì e sabato. Il volo, operato con Airbus A320 da 180 posti, collegaal principale e più interconnesso hub alattraverso il quale è possibile raggiungere le principali destinazioni anche extra-europee: dal Nord America (New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago) all’Asia (Tokyo). Oltre ad essere un collegamento diretto con una grande capitale europea, “la rotta consente di ampliare in modo esponenziale il numero delle destinazioni raggiungibili dafacendo un solo scalo nell’Hub di Heathrow”, secondo quanto riferito in una nota. “E’ una rotta particolarmente significativa – ...

