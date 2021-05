ASD Tennistavolo Casper | dopo il secondo posto la squadra femminile si gioca la A2 ai playoff

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’Asdsil’accesso alla Serie A2 tramite iLadell’ASDtornerà are per la conquista della serie A2. Ilnel girone ha garantito allareggina del presidente Brandi l’accesso ai play off della serie B. Le gare si svolgeranno il 15 e 16 maggio al pala“Aldo De Santis” di Terni e vedranno 17 squadre impegnate a contendersi i quattro posti disponibili per la promozione. Sabato saranno sorteggiati tre gironi da quattro squadre e uno da cinque e pocoavranno inizio le sfide che continueranno nella giornata di ...

Stretto web

...di manifestazioni sportive come ad esempio i Campionati Regionali di Thurling (nel 2019/2020) e il campionato regionale di tennistavolo che si è Tenuto nei giorni 8/9 maggio 2021. La società Le Ali ... contro la vice capolista Il Circolo Etneo. La stagione è servita per fare esperienza. Da ricordare il successo di aprile nel derby col Quartu per 3 - 0. Nella classe 6 - 10 il... Col concentramento di Catania è terminata anche la stagione delle due squadre che hanno preso parte alla serie A2 paralimpica. Nella classe 1-5 sono scesi in campo Maurizio Scanu e Manuel ...