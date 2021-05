Anche i Maneskin nel cast di Crudelia (Di venerdì 14 maggio 2021) Freschi del successo a Sanremo e dell'album Teatro d'ira - Vol. I, già disco d'oro e con oltre 100 milioni di streaming, i Maneskin conquistano Anche il grande schermo grazie al live action Crudelia. Damiano David e Victoria De Angelis faranno infatti pare del cast di voci della versione italiana del nuovo film in uscita il prossimo 28 maggio. Damiano avrà un doppio cameo: presta, infatti, la sua voce a Jeffrey (Andrew Leung), l'assistente della Baronessa von Hellman (Emma Thompson) ed è protagonista del cameo musicale di Artie (John McCrea), il proprietario di un negozio di abbigliamento vintage di Portobello Road, che entra nella vita di Estella in un momento cruciale. Il pubblico potrà riconoscere la voce inconfondibile di Damiano in alcuni versi di I Wanna Be Your Dog del gruppo rock The Stooges, il brano che Artie ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) Freschi del successo a Sanremo e dell'album Teatro d'ira - Vol. I, già disco d'oro e con oltre 100 milioni di streaming, iconquistanoil grande schermo grazie al live action. Damiano David e Victoria De Angelis faranno infatti pare deldi voci della versione italiana del nuovo film in uscita il prossimo 28 maggio. Damiano avrà un doppio cameo: presta, infatti, la sua voce a Jeffrey (Andrew Leung), l'assistente della Baronessa von Hellman (Emma Thompson) ed è protagonista del cameo musicale di Artie (John McCrea), il proprietario di un negozio di abbigliamento vintage di Portobello Road, che entra nella vita di Estella in un momento cruciale. Il pubblico potrà riconoscere la voce inconfondibile di Damiano in alcuni versi di I Wanna Be Your Dog del gruppo rock The Stooges, il brano che Artie ...

