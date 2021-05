Adriana Volpe torna in Mediaset e riparte (un’altra volta) dal Grande Fratello Vip: l’indiscrezione (Di venerdì 14 maggio 2021) Adriana Volpe nel 2020 ha debuttato in Mediaset dopo oltre due decenni in Rai partecipando al Grande Fratello Vip ed a settembre potrebbe tornare su Canale 5, dopo una stagione passata a Tv8, proprio partecipando (ancora) al Grande Fratello Vip. Ma se la prima volta l’ha fatto da concorrente, questa volta potrebbe sperimentare il ruolo da opinionista. Il prossimo mese, infatti, Adriana Volpe saluterà per sempre il pubblico di Ogni Mattina dopo un’intera stagione televisiva e come anticipato da TvBlog si preparerà a ritornare in Mediaset: “tornerà già dal prossimo autunno 2021 in una serie di impegni preparatori che sarebbero il preludio ad un ingresso ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 maggio 2021)nel 2020 ha debuttato indopo oltre due decenni in Rai partecipando alVip ed a settembre potrebbere su Canale 5, dopo una stagione passata a Tv8, proprio partecipando (ancora) alVip. Ma se la primal’ha fatto da concorrente, questapotrebbe sperimentare il ruolo da opinionista. Il prossimo mese, infatti,saluterà per sempre il pubblico di Ogni Mattina dopo un’intera stagione televisiva e come anticipato da TvBlog si preparerà a rire in: “tornerà già dal prossimo autunno 2021 in una serie di impegni preparatori che sarebbero il preludio ad un ingresso ...

