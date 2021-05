Vende gioielli ma non erano di Bulgari, nei guai nobildonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Non sarebbero "serpenti Bulgari" i gioielli con orologio incastonato, che Marta Minozzi Brivio Sforza, nobildonna milanese, cedette a 200mila euro al commerciante Albert Hamadani il 2 luglio 2019. Ora ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Non sarebbero "serpenti" icon orologio incastonato, che Marta Minozzi Brivio Sforza,milanese, cedette a 200mila euro al commerciante Albert Hamadani il 2 luglio 2019. Ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Vende gioielli Vende gioielli ma non erano di Bulgari, nei guai nobildonna Marta Brivio Sforza, si rifiutò di restituire i soldi sostenendo che i gioielli erano autentici. Dalle perizie chieste da Hamadani nei laboratori di Roma di Bulgari era emerso che i monili, pur ...

