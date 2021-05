Uomini e Donne, furiosa lite tra Armando e Nicola: “Ti piacciono gli uomini o le donne?” (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di uomini e donne, quella che ha avuto luogo domenica 10 maggio 2021, tra le altre cose il pubblico ha assistito a una feroce lite tra Armando Incarnato (che nella puntata precedente è quasi arrivato alle mani con Riccardo Guarnieri) e Nicola Vivarelli. Sono volati insulti e parole grosse, ma soprattutto un’insinuazione molto pesante da parte di Armando a Nicola, che ha fatto letteralmente sbroccare quest’ultimo, arrabbiato come mai prima d’ora. uomini e donne, Nicola Vivarelli difende Gemma Galgani da Tina Cipollari Tutto è scaturito dal fatto che Gemma Galgani ha vinto la sfilata delle dame ed è stata attaccata in ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di, quella che ha avuto luogo domenica 10 maggio 2021, tra le altre cose il pubblico ha assistito a una ferocetraIncarnato (che nella puntata precedente è quasi arrivato alle mani con Riccardo Guarnieri) eVivarelli. Sono volati insulti e parole grosse, ma soprattutto un’insinuazione molto pesante da parte di, che ha fatto letteralmente sbroccare quest’ultimo, arrabbiato come mai prima d’ora.Vivarelli difende Gemma Galgani da Tina Cipollari Tutto è scaturito dal fatto che Gemma Galgani ha vinto la sfilata delle dame ed è stata attaccata in ...

