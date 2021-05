Ultime Notizie Roma del 13-05-2021 ore 14:10 (Di giovedì 13 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitali in studio le vaccinazioni rallentamento restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia italiana Nella seconda metà del 2021 gli investimenti sostenuti dall’Unione Europea dovrebbero portare l’economia su un percorso di attenzione sostenuta che dovrebbe consentire la crescita di tornare a livello Apri pandemia entro la fine del 2022 lo scrive La Commissione Europea nelle previsioni economiche di primavera che rivedono al rialzo il PIL italiano al 4,2% quest’anno il 4 al 4% il prossimo in quanto è il debito pubblico continua a salire nel 2021 Ma poi cominciare a scendere dal 2022 da spinta adesso lo recovery indicata in più nel 2% dal commissario Gentiloni l’istituto superiore di sanità lavoro non modello di rischio di contagio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitali in studio le vaccinazioni rallentamento restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia italiana Nella seconda metà delgli investimenti sostenuti dall’Unione Europea dovrebbero portare l’economia su un percorso di attenzione sostenuta che dovrebbe consentire la crescita di tornare a livello Apri pandemia entro la fine del 2022 lo scrive La Commissione Europea nelle previsioni economiche di primavera che rivedono al rialzo il PIL italiano al 4,2% quest’anno il 4 al 4% il prossimo in quanto è il debito pubblico continua a salire nelMa poi cominciare a scendere dal 2022 da spinta adesso lo recovery indicata in più nel 2% dal commissario Gentiloni l’istituto superiore di sanità lavoro non modello di rischio di contagio ...

Advertising

fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - marcoalessandri : RT @quieto62: Per gli interessati - AnsaValledAosta : Covid: ancora 29 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta. Nessun decesso nelle ultime 24 ore #ANSA -